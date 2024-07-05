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Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW

5 липня, 2024 п'ятниця
06:36
Війна з Росією Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін фактично ставить умову капітуляції України, вимагаючи "незворотної демілітаризації", для припинення вогню

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін прямо відкинув участь Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи "незворотної демілітаризації" України як попередньої умови будь-якої угоди про припинення вогню. Таким чином, Путін вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню, підкреслили військові аналітики.

Російський диктатор прокоментував перспективи домовленого припинення вогню в Україні на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, Казахстан, 4 липня, але замість того, щоб запропонувати типову удавану зацікавленість у таких переговорах, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню, наголосили у ISW.

Путін неодноразово зображував Захід як свого передбачуваного партнера по переговорах щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо суверенітету України, але Путін, зокрема, відкидав усі сторони-посередники як можливих посередників для угоди між Україною та Росією.

Він також відкинув Верховну Раду як можливу точку контакту для переговорів, попри те, що раніше заявляв, що цей орган є єдиною легітимною українською структурою, з якою Росія може вести переговори, згадують аналітики.

"Тепер Путін назвав усі українські урядові інституції нелегітимними або непридатними для переговорів і відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах — де-факто відкидаючи будь-який реалістичний процес змістовного узгодження угоди про припинення вогню", - йдеться у звіті.

Натомість Путін підкреслив свою вимогу щодо "демілітаризації" України як основної передумови для будь-якої угоди про припинення вогню, вимагаючи від України погодитися на заходи "демілітаризації", які будуть незворотними. Він стверджував, що Росія не може дозволити українським військовим скористатися припиненням вогню для відновлення своїх сил. Зокрема, Путін не звернув увагу на майже впевненість, що російські війська скористаються потенційним припиненням вогню саме таким чином.

У ISW впевнені, що Росія використає перерву в режимі припинення вогню для відновлення та розширення своїх сил і для подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії з метою знищення української держави.

"Відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню, окрім капітуляції України, ще більше свідчить про те, що він упевнений у своїй оцінці того, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзучий прогрес в Україні, довготривалу підтримку Заходу для України та вигравши війну на виснаження українських військ", - визначають в ISW.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стамбульські угоди можна використати як основу для переговорів з Україною, проте відкинув можливість припинення вогню до початку перемовин.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
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