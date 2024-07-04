Путін заявив, що стамбульські угоди можуть стати основою перемовин з Україною

Про це він сказав на саміті ШОС в Астані, передає "Комерсант".

Путін подякував президентові Туреччини Реджепу Ердогану за посередництво при розробці стамбульських домовленостей з Україною. За словами російського диктатора, напрацьовані під час очних переговорів між Росією та Україною у березні 2022 року умови та принципи припинення вогню "нікуди не поділися".

"Ці домовленості парафовані керівником української переговорної делегації, а отже, судячи з усього, цілком влаштовували Україну, ці домовленості — стамбульські домовленості — залишаються на "столі" і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів", - заявив господар Кремля.

Путін подякував учасникам саміту "за щирі та конкретні пропозиції" щодо мирного врегулювання конфлікту та наголосив, що Росія не відмовлялася від переговорів. Він стверджує, буцімто Україна відмовилася від перемовин за вказівкою Лондона й Вашингтона.

"Росія, як відомо, ніколи не відмовлялася і зараз готова до продовження мирних переговорів. Відмовилася від переговорів саме Україна, причому зробила це публічно за прямою вказівкою з Лондона, а отже, в цьому немає жодних сумнівів, і з Вашингтона, про що українські офіційні особи говорять прямо та відкрито", – резюмував російський диктатор.