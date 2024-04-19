Лавров заявив, що РФ не припинить вогонь навіть у разі початку перемовин з Україною
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що його країна вважає за доцільне продовжувати військову агресію проти України
Про це він сказав в інтерв'ю трьом пропагандистським ЗМІ.
"По-перше, він (президент України Володимир Зеленський, - ред.) сам собі заборонив переговори. По-друге, звичайно ж, віри ніякої їм (українцям, - ред.) немає", - сказав Лавров, відповідаючи на запитання щодо ймовірності початку перемовин.
При цьому дипломат підкреслив, що РФ нібито готова до перемовин, але вести їх із Зеленським вважає тим, що не має сенсу.
Також Лавров наголосив, що Росія не оборюватиме формулу миру президента Зеленського.
"Ми сказали, ми до переговорів готові, але, на відміну від стамбульської історії, ми не будемо на період переговорів робити будь-які паузи в бойових діях. Процес має тривати", - резюмував міністр.
- 22 лютого голова МЗС Китаю Ван Ї закликав Київ і Москву до мирних переговорів, заявивши, що це єдиний спосіб закінчити війну.
- 28 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між Україною та РФ.
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