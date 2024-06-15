Чого насправді вимагала РФ від України на перемовинах у Стамбулі: New York Times оприлюднила документ на 17 сторінок

Про це повідомляє The New York Times.

У комюніке, наданому українським учасником переговорів у Стамбулі 29 березня, описано механізм, за яким інші країни будуть здійснювати військове втручання, якщо Україна знову зазнає нападу - концепція, яку українці чітко позначили як статтю 5, що є посиланням на угоду про взаємну оборону в статті 5 договору НАТО.

Згідно з двостороннім документом, що отримав назву "Стамбульське комюніке", обов'язкові гарантії безпеки були основою потенційної мирної угоди, яку могли б підписати багато країн.

"Можливі країни-гаранти: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль", - йдеться у документі.

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У документі зазначено, що "держави-гаранти й Україна погоджуються, що в разі агресії, будь-якого збройного нападу на Україну або будь-якої військової операції проти України кожна з держав-гарантів після термінових і негайних консультацій між ними надасть допомогу Україні, як постійно нейтральній державі, що зазнала нападу".

Однак російські офіційні особи публічно надіслали змішані сигнали щодо того, чи справді Кремль готовий підписати угоду. За словами учасників переговорів, росіяни та українці повернулися до багатогодинних переговорів по відеозв'язку, обмінюючись проєктами договорів через WhatsApp.

Згодом, 15 квітня російські учасники переговорів надіслали на стіл своєму президенту проєкт договору на 17 сторінках.

Тоді учасники переговорів домовилися, що Україна оголосить себе постійно нейтральною державою, хоча їй буде дозволено приєднатися до Європейського Союзу.

"Сторони цього Договору поділяють розуміння того, що статус України як постійно нейтральної держави, за умови дотримання положень цього Договору, є сумісним з можливим членством України в Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Росія вимагала, аби Україна змирилась з окупацією частини своєї території, не визнаючи російського суверенітету над нею.

Росія наполягала на тому, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 км, тоді як Україна хотіла, щоб вона становила 280 км - достатньої, щоб вражати цілі на всій території Криму.

Росія також вимагала, щоб Україна скасувала закони, пов'язані з мовою та національною ідентичністю, а також відвела українські війська в рамках припинення вогню.

"Україна здійснює відведення підрозділів своїх збройних сил, інших збройних формувань, озброєння і військової техніки в місця постійної дислокації або в місця, узгоджені з Російською Федерацією", - цитується у повідомленні.

Найбільша проблема, однак, виникла щодо статті 5, у якій йшлося про те, що у випадку чергового збройного нападу на Україну "держави-гаранти", які підпишуть договір - Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція - стануть на її захист.

За словами українських переговірників, відбулося суттєве відхилення від того, що обговорювалося в Стамбулі. Росія вставила пункт про те, що всі держави-гаранти, включно з Росією, мають схвалити відповідь у разі нападу на Україну. По суті, Москва могла знову вдертися в Україну, а потім накласти вето на будь-яку військову інтервенцію від імені України.

Після цієї зміни член української переговорної групи заявив, що "ми не були зацікавлені в продовженні переговорів".