Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Чого насправді вимагала РФ від України на перемовинах у Стамбулі: New York Times оприлюднила документ на 17 сторінок

Чого насправді вимагала РФ від України на перемовинах у Стамбулі: New York Times оприлюднила документ на 17 сторінок

15 червня, 2024 субота
15:26
Війна з Росією Україна росія війна

Під час мирних перемовин у 2022 році в Стамбулі Росія вимагала від України відмовитись від вступу до НАТО й змиритись з окупацією частини своєї території, не визнаючи російського суверенітету над нею

Зміст

Про це повідомляє The New York Times.

У комюніке, наданому українським учасником переговорів у Стамбулі 29 березня, описано механізм, за яким інші країни будуть здійснювати військове втручання, якщо Україна знову зазнає нападу - концепція, яку українці чітко позначили як статтю 5, що є посиланням на угоду про взаємну оборону в статті 5 договору НАТО.

Згідно з двостороннім документом, що отримав назву "Стамбульське комюніке", обов'язкові гарантії безпеки були основою потенційної мирної угоди, яку могли б підписати багато країн.

"Можливі країни-гаранти: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль", - йдеться у документі.

Читайте також: Після швейцарського саміту Україна представить Росії мирний план, - Єрмак

У документі зазначено, що "держави-гаранти й Україна погоджуються, що в разі агресії, будь-якого збройного нападу на Україну або будь-якої військової операції проти України кожна з держав-гарантів після термінових і негайних консультацій між ними надасть допомогу Україні, як постійно нейтральній державі, що зазнала нападу".

Однак російські офіційні особи публічно надіслали змішані сигнали щодо того, чи справді Кремль готовий підписати угоду. За словами учасників переговорів, росіяни та українці повернулися до багатогодинних переговорів по відеозв'язку, обмінюючись проєктами договорів через WhatsApp.

Згодом, 15 квітня російські учасники переговорів надіслали на стіл своєму президенту проєкт договору на 17 сторінках.

Тоді учасники переговорів домовилися, що Україна оголосить себе постійно нейтральною державою, хоча їй буде дозволено приєднатися до Європейського Союзу.

"Сторони цього Договору поділяють розуміння того, що статус України як постійно нейтральної держави, за умови дотримання положень цього Договору, є сумісним з можливим членством України в Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту"

Крім того, Росія вимагала, аби Україна змирилась з окупацією частини своєї території, не визнаючи російського суверенітету над нею.

Росія наполягала на тому, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 км, тоді як Україна хотіла, щоб вона становила 280 км - достатньої, щоб вражати цілі на всій території Криму. 

Росія також вимагала, щоб Україна скасувала закони, пов'язані з мовою та національною ідентичністю, а також відвела українські війська в рамках припинення вогню.

"Україна здійснює відведення підрозділів своїх збройних сил, інших збройних формувань, озброєння і військової техніки в місця постійної дислокації або в місця, узгоджені з Російською Федерацією", - цитується у повідомленні.

Найбільша проблема, однак, виникла щодо статті 5, у якій йшлося про те, що у випадку чергового збройного нападу на Україну "держави-гаранти", які підпишуть договір - Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція - стануть на її захист.

За словами українських переговірників, відбулося суттєве відхилення від того, що обговорювалося в Стамбулі. Росія вставила пункт про те, що всі держави-гаранти, включно з Росією, мають схвалити відповідь у разі нападу на Україну. По суті, Москва могла знову вдертися в Україну, а потім накласти вето на будь-яку військову інтервенцію від імені України.

Після цієї зміни член української переговорної групи заявив, що "ми не були зацікавлені в продовженні переговорів".

  • 15 червня відбувається перший день Саміту миру у Швейцарії. У швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру, скликаний за ініціативою України.
Теги:
Світ
Україна
Росія
НАТО
Читайте також:
путін
14 червня, 2024 п'ятниця
Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту": Столтенберг та МЗС України прокоментували
Зеленський і Путін
14 червня, 2024 п'ятниця
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
ЗРК Patriot
14 червня, 2024 п'ятниця
У Defence Express вказали на головну проблему з використанням ЗРК Patriot в Україні
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
15:38
Олаф Шольц
Шольц: завершення війни на цьому саміті ще не обговорюватиметься
15:34
Оновлено
Кейт Міддлтон з’явилась на публіці вперше після оголошення про рак
15:26
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Після швейцарського саміту Україна представить Росії мирний план, - Єрмак
15:20
Зеленський
Спільні зусилля можуть покласти край війнам, - Зеленський на початку Саміту миру
15:06
Live
Український мирний саміт
Перший день Саміту миру в Швейцарії: що відбувається. Текстовий онлайн
14:59
Петер Пеллегріні, Словаччина
У Словаччині відбулась інавгурація проросійського Петера Пеллегріні
14:54
ЗСУ
РФ відступила у Серебрянському лісі та Кліщіївці, - DeepState
14:46
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Україна має право знищувати легітимні військові цілі у Росії, - Столтенберг
14:35
Військові КНДР розпочали будівельні роботи вздовж кордону з Південною Кореєю, - ЗМІ
14:30
вивіска Офіс президента України
До наступного Саміту миру може долучитися Росія, - Офіс президента
14:21
Володимир Зеленський
Зеленський: сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації
14:20
Ексклюзив
Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна, настрої дуже серйозні, - Піонтковський
14:14
Ексклюзив
Путін
Для Путіна переговори є інструментом війни, - Безсмертний
14:14
Вибухнула автівка
У Ростовській області вибухнула машина начальника штабу військової частини, - росЗМІ
14:07
Камала Гарріс
Перша новина з Саміту миру: США виділили Україні $1,5 млрд на енергетику, гуманітарні потреби і зміцнення цивільної безпеки
14:04
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляцію стримує стабільність обмінного курсу
14:01
Олександр Усик
Усик презентував фільм-автобіографію "Шлях до Абсолюта" про свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу
13:48
Ексклюзив
посівна аграрії
У Мінагрополітики розповіли, як відбувається процедура бронювання аграріїв
13:31
Анджей Дуда
"Квінтесенція російського брутального імперіалізму": Дуда прокоментував "нищівні вимоги" Путіна щодо перемир'я
13:17
чому Михайло убив свою дружину
У Вінниці військовий застрелив двох дівчат-стрімерок, після чого наклав на себе руки, - ЗМІ
13:14
Огляд
Артем Довбик, збірна України
Україна завершила підготовку до Євро-2024 і результат ЧЄ з легкої атлетики: головні новини українського спорту за тиждень
12:57
російський літак винищувач
Шведські винищувачі перехопили у небі російський літак
12:50
обстріл села Улакли
РФ обстріляла селище Улакли на Донеччині: 3 загиблих, 5 поранених
12:43
Військовий зі Швейцарії Джона Нейдхарт
Загрожує 3 роки в'язниці: у Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну
12:40
Український мирний саміт
Сьогодні у Швейцарії починається Глобальний саміт миру
12:35
Ексклюзив
Україна НАТО
Близько 20% українців готові відмовитися від членства в НАТО в обмін на припинення війни, - директор КМІС
12:25
Олаф Шольц
Шольц назвав несерйозними заяви Путіна про "мирні переговори"
12:19
Білі янголи
Під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар ворожого БПЛА
12:17
електроенергія
На Харківщині через бойові дії немає світла у 40,8 тис. абонентів у 107 населених пунктах
12:10
ДТП на Кіровоградщині 15 червня
На Кіровоградщині вночі перекинулась автівка: є загиблий і п'ятеро поранених
12:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Влада самоусувається від розв'язання проблем з електрикою
12:04
Протягом 14 червня через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, двоє постраждали
12:03
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц пояснив, чому Німеччина не погодила новий пакет санкцій проти РФ
11:42
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі не братиме участь у Саміті миру: причина
11:35
Петер Сійярто
Голова МЗС Угорщини Сійярто розповів, чому країна не ветувала початок переговорів України про вступ до ЄС
11:08
ЗСУ
Від початку доби відбулося 31 боєзіткнення: у Генштабі доповіли про ситуацію на фронті
11:08
Аналітика
Мустафа Найєм
Чому Олександр Кубраков та Мустафа Найєм потрапили у немилість до Офісу Президента
11:00
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
Економічне бронювання від мобілізації дає можливість уникати корупційних ризиків у ТЦК, - Комітет НААУ
10:42
Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
10:37
щеплення від COVID
Під час пандемії COVID-19 Пентагон провів таємну кампанію протидії впливу Китаю на Філіппінах, - розслідування Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV