У Маріуполі пролунали вибухи: окупанти заявили, начебто здійснено пуски ATACMS
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у четвер, 20 червня, пролунали вибухи. Окупанти заявили, начебто здійснено пуски ATACMS
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Там зазначили, жо місцеві чули вибухи у різних районах міста.
"В окупованому місті чутно вибухи. Жителі повідомляють, що гучно у різних районах. Окупаційні пабліки заявляють, що здійснені пуски ATACMS", - йдеться у повідомленні.
Згодом з’явилась інформація про нові вибухи. За даними місцевих, в одному з районів Маріуполя особливо гучно.
"Окупаційні пабліки повідомляють про нові вибухи. Маріупольці у телеграм-каналах пишуть, що особливо гучно було у Кальміуському районі, біля плавбасейну "Нептун", - пишуть у міськраді.
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