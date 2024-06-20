У Маріуполі пролунали вибухи: окупанти заявили, начебто здійснено пуски ATACMS

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Там зазначили, жо місцеві чули вибухи у різних районах міста.

"В окупованому місті чутно вибухи. Жителі повідомляють, що гучно у різних районах. Окупаційні пабліки заявляють, що здійснені пуски ATACMS", - йдеться у повідомленні.

Згодом з’явилась інформація про нові вибухи. За даними місцевих, в одному з районів Маріуполя особливо гучно.

"Окупаційні пабліки повідомляють про нові вибухи. Маріупольці у телеграм-каналах пишуть, що особливо гучно було у Кальміуському районі, біля плавбасейну "Нептун", - пишуть у міськраді.