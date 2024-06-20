Партизани розвідали стоянку військової техніки та склад РФ в окупованому Криму

Про це повідомляє "Атеш".

"Що саме розміщувалося у Гвардійському, буде зрозуміло вже найближчим часом, коли все горітиме. Або коли рашисти в паніці та поспіху спробують перемістити все на нове місце", - пишуть партизани.

Координати цілей:

45.116648, 34.026876

45.115384, 34.027099

Напередодні "Атеш" провів розвідку в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму та виявив нові вогневі точки РФ, кількість яких помітно збільшилась.