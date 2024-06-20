Партизани розвідали стоянку військової техніки та склад РФ в окупованому Криму
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку в смт Гвардійське в тимчасово окупованому Криму: зафіксовано стоянку військової техніки РФ та ворожий склад
Про це повідомляє "Атеш".
"Що саме розміщувалося у Гвардійському, буде зрозуміло вже найближчим часом, коли все горітиме. Або коли рашисти в паніці та поспіху спробують перемістити все на нове місце", - пишуть партизани.
Координати цілей:
- 45.116648, 34.026876
- 45.115384, 34.027099
Напередодні "Атеш" провів розвідку в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму та виявив нові вогневі точки РФ, кількість яких помітно збільшилась.
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