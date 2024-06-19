Окупанти обговорюють F-16 та готуються до висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що окупанти почали укріплювати та модернізувати свої позиції у тимчасово окупованому Криму.

"Військовослужбовці 68 окремого морського інженерного полку, які займаються спорудженням фортифікаційних об'єктів та запасних позицій, дедалі частіше обговорюють перспективи використання Україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всьому півострову", - йдеться у повідомленні.

Партизани припускають, що ворог готується до висадки українського десанту.