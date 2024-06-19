Окупанти обговорюють F-16 та готуються до висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" провели розвідку у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму та виявили нові вогневі точки РФ, кількість яких помітно збільшилась
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що окупанти почали укріплювати та модернізувати свої позиції у тимчасово окупованому Криму.
"Військовослужбовці 68 окремого морського інженерного полку, які займаються спорудженням фортифікаційних об'єктів та запасних позицій, дедалі частіше обговорюють перспективи використання Україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всьому півострову", - йдеться у повідомленні.
Партизани припускають, що ворог готується до висадки українського десанту.
- Російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі бояться атак ракетами ATACMS, тому постійно переміщуються і не ночують у місті.
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