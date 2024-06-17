Росіяни бояться залишатися в Маріуполі через загрозу атаки, тому не ночують у місті, - Атеш
Російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі бояться атак ракетами ATACMS, тому постійно переміщуються і не ночують у місті
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агенти руху спільно з "Маріуполь.Спротив" посилили свою партизанську діяльність у місті та ретельно відстежують будь-яку військову активність Росії.
Партизани повідомляють, що через можливі атаки ATACMS військовослужбовці Росії постійно змінюють місце дислокації.
Також наші агенти зафіксували, що ввечері величезна кількість військової техніки залишає Маріуполь, що говорить про страх окупантів ночувати у місті.
"Але наші агенти відстежують усі переміщення та оперативно передають інформацію Силам оборони України", - зауважили у підпіллі.
- Російські окупанти розпочали будівництво нових укріплень вздовж траси Маріуполь - Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з’єднується з трасою. Цей населений пункт має важливе логістичне значення для загарбників на фронті.
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