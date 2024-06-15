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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк, - Андрющенко

15 червня, 2024 субота
09:25
Війна з Росією Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк

Російські окупанти розпочали будівництво нових укріплень вздовж траси Маріуполь - Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з’єднується з трасою. Цей населений пункт має важливе логістичне значення для загарбників на фронті

Зміст

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точках Волноваха - Вугледар - Курахівський напрям - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам". - пояснив він. 

За його словами, ці два мости "тотально" вирішують питання російської логістики з Ростова.

"Намалювали для розуміння логістику та позначили ключовий міст. Може він зникне? Було б непогано. Це збільшить логістичне плече майже на 70 км та збільшить час до 10 годин проходження колони. Бонусом - все побачимо через Маріуполь", - додав Андрющенко.

  • Також нещодавно повідомлялося, що російські загарбники в Маріуполі побудували свою логістичну базу біля цивільної житлової забудови. Таким чином ворог прагне використати людей як живий щит.
Теги:
Росія
Донецьк
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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