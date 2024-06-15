Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точках Волноваха - Вугледар - Курахівський напрям - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам". - пояснив він.

За його словами, ці два мости "тотально" вирішують питання російської логістики з Ростова.

"Намалювали для розуміння логістику та позначили ключовий міст. Може він зникне? Було б непогано. Це збільшить логістичне плече майже на 70 км та збільшить час до 10 годин проходження колони. Бонусом - все побачимо через Маріуполь", - додав Андрющенко.