Британська розвідка оцінила наслідки атак ЗСУ по російських аеродромах

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Протягом червня 2024 року російська авіація чинила тиск на передову лінію в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони-камікадзе продовжували завдавати ударів по тиловій інфраструктурі та військових цілях.

Однак, у період з 12 по 18 червня російська авіація дальнього радіуса змінила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

Крім цього, серія скоординованих українських атак по Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

"Ці успіхи підкреслюють боротьбу Росії за захист своїх активів у Криму, попри їх гордість і значні економічні витрати на протиповітряну оборону. Хоча ймовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, продовження виснаження, ймовірно, змусить Росію використовувати обладнання з інших територій, як вона робила раніше, якщо вона хоче зберегти свою щільність покриття протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

﻿﻿Розвідники вважають, що подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, швидше за все, змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації, що базується далі від лінії фронту.

Це майже, ймовірно, призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії на півдні Росії 12 червня була пов'язана саме з цим.