Британська розвідка оцінила наслідки атак ЗСУ по російських аеродромах
Протягом червня 2024 року російська армія підтримувала тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації. Проте за останній тиждень РФ змінила тактику
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Протягом червня 2024 року російська авіація чинила тиск на передову лінію в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони-камікадзе продовжували завдавати ударів по тиловій інфраструктурі та військових цілях.
Однак, у період з 12 по 18 червня російська авіація дальнього радіуса змінила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.
Крім цього, серія скоординованих українських атак по Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
"Ці успіхи підкреслюють боротьбу Росії за захист своїх активів у Криму, попри їх гордість і значні економічні витрати на протиповітряну оборону. Хоча ймовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, продовження виснаження, ймовірно, змусить Росію використовувати обладнання з інших територій, як вона робила раніше, якщо вона хоче зберегти свою щільність покриття протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Розвідники вважають, що подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, швидше за все, змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації, що базується далі від лінії фронту.
Це майже, ймовірно, призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії на півдні Росії 12 червня була пов'язана саме з цим.
- Уночі вівторка, 18 червня, безпілотники СБУ атакували дві російські нафтобази у Ростовській області - "Азовську" та "Азовнафтопродукт", унаслідок чого загорілось 22 резервуари з паливом
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