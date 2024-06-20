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Британська розвідка оцінила наслідки атак ЗСУ по російських аеродромах

20 червня, 2024 четвер
11:37
Війна з Росією удар по аеродрому в Джанкої

Протягом червня 2024 року російська армія підтримувала тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації. Проте за останній тиждень РФ змінила тактику

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Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Протягом червня 2024 року російська авіація чинила тиск на передову лінію в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони-камікадзе продовжували завдавати ударів по тиловій інфраструктурі та військових цілях. 

Однак, у період з 12 по 18 червня російська авіація дальнього радіуса змінила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

Крім цього, серія скоординованих українських атак по Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

"Ці успіхи підкреслюють боротьбу Росії за захист своїх активів у Криму, попри їх гордість і значні економічні витрати на протиповітряну оборону. Хоча ймовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, продовження виснаження, ймовірно, змусить Росію використовувати обладнання з інших територій, як вона робила раніше, якщо вона хоче зберегти свою щільність покриття протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

﻿﻿Розвідники вважають, що подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, швидше за все, змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації, що базується далі від лінії фронту.

Це майже, ймовірно, призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії на півдні Росії 12 червня була пов'язана саме з цим.

  • Уночі вівторка, 18 червня, безпілотники СБУ атакували дві російські нафтобази у Ростовській області - "Азовську" та "Азовнафтопродукт", унаслідок чого загорілось 22 резервуари з паливом
Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Велика Британiя
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