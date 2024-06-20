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Україна повернула з окупації 10 дітей

20 червня, 2024 четвер
13:21
Війна з Росією Діти

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій десятьох дітей. Разом зі своїми рідними вони проживали у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях

Зміст
  • Діти
  • Діти
  • Діти
  • Діти
  • Діти
  • Діти

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ - у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна "влада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку. Також без російського паспорта не можливо було зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу.

Так звана російська влада, за словами Лубінця, змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн Росії. Деяким дітям вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. 

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

Українська розвідка запустила портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.

Теги:
Суспільство
Омбудсмен
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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