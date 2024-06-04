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Депортація дітей з окупації: ГУР запустило сайт зі списками причетних російських та білоруських чиновників

4 червня, 2024 вiвторок
22:05
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Українська розвідка запустила портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України

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Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"На сайті "Війна та санкції" Головного управління розвідки Міністерства оборони України створено окремий розділ "Викрадачі дітей». Розділ містить перелік осіб, причетних до депортації українських дітей", - йдеться у повідомленні.

На сайті зібрано інформацію про понад 200 посадовців із Росії та Білорусі, які ухвалювали рішення про незаконне вивезення українських дітей з окупації.  Також там є дані. про учасників "перевиховних" молодіжних організацій, російських закладів освіти та культури, залучених до процесів депортації.

"Розділ порталу містить невелике досьє на кожного ідентифікованого учасника викрадення дітей, посилання на матеріали з новин, інформацію про наявність санкцій. Також там розміщено сканкопії документів, що підтверджують депортацію дітей. Інформацію з порталу можна використовувати для швидшого відкриття та проведення розслідувань і притягнення винних до відповідальності", - заявили у відомстві.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ГУР
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