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Російського політв'язня Кара-Мурзу перевели на найсуворіший режим тримання

20 червня, 2024 четвер
13:47
Світ Володимир Кара-Мурза

Російського політв'язня Володимира Кара-Мурзу, якого засудили до 25 років колонії суворого режиму за звинуваченням у держзраді, поширенні хибної інформації про російську армію та керівництві небажаною організацією, перевели на найсуворіший режим тримання

Зміст

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що адміністрація шостої виправної колонії суворого режиму в Омській області перевела Кара-Мурзу на один із двох найсуворіших режимів ув’язнення в російських колоніях.

За словами адвоката Вадима Прохорова, чоловіка на пів року відправили до приміщення камерного типу (ПКТ). Це максимально дозволений законом термін тримання в ПКТ.

Кара-Мурзу відправили туди за те, що він кілька секунд не тримав руки за спиною, коли мав, на думку адміністрації, це робити. Прохоров зазначив, що нові умови тримання можуть загрожувати життю політика через його слабке здоров’я.

Що відомо про російського політв'язня Кара-Мурзу

11 квітня 2022 року в Москві затримали опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзу. У лютому 2021 року видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, яке стверджувало, що Володимира Кара-Мурзу двічі намагалися вбити працівники ФСБ. Це було у травні 2015 року і в лютому 2017-го, коли політика ушпиталили з сильним отруєнням. За даними розслідувачів, ті ж працівники ФСБ причетні до отруєння політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова, а також вони стежили за Борисом Нємцовим перед його вбивством.

6 жовтня того самого року Кара-Мурзі висунули звинувачення в держзраді за публічні виступи з критикою російської влади. Московський міськсуд засудив Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму за звинуваченням у держзраді, поширенні хибної інформації про російську армію та керівництві небажаною організацією.  А вже 18 квітня послів США, Британії та Канади викликали до міністерства закордонних справ РФ, де звинуватили у втручанні в державні справи Росії через підтримку журналіста Кара-Мурзи.

Згодом Австралія запровадила санкції проти 10 росіян і трьох установ ФСБ, які причетні до отруєння Кара-Мурзи. Водночас Британія ввела санкції проти шести росіян, причетних до його арешту та ув'язнення. 

20 лютого міністерство закордонних справ Великої Британії виключило можливість обміну ув'язненими для звільнення Кара-Мурзи, який має британське громадянство, попри стурбованість його долею після загибелі Олексія Навального.

Теги:
Кримінал
Росія
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