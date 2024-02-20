Британія відмовилась обміняти російського опозиціонера Кара-Мурзу на шпигунів РФ, - Guardian

Про це пише Guardian.

Кара-Мурза також має британське громадянство, і члени парламенту стурбувалися його долею після загибелі Олексія Навального.

"Його здоров'я перебуває у крихкому стані, і якщо Путін може вбити Навального, то може вбити і Кара-Мурзу", — заявив депутат від Консервативної партії Боб Силі.

Він закликав главу МЗС Девіда Кемерона запевнити парламент у тому, що відомство розгляне "всі можливі варіанти дій, включаючи обмін з використанням російських шпигунів".

Однак, за словами Сілі, йому дали зрозуміти, що подібні обміни "тільки заохочують захоплення заручників" із боку держави. Парламентський заступник держсекретаря в МЗС Лео Дочерті, який робив заяву за відсутності Кемерона, сказав, що влада "не може і не підтримуватиме політику обміну в'язнями", але продовжуватиме "докладати всіх зусиль", щоб домогтися звільнення Кара-Мурзи.

Влада Франції також закликала до негайного звільнення всіх політичних ув'язнених у Росії без будь-яких попередніх умов, пише ВВС. Особливе занепокоєння Парижа викликає доля Володимира Кара-Мурзи, засудженого у квітні 2023 року на 25 років ув'язнення за звинуваченням у держзраді. Кара-Мурза – один із найвідоміших критиків Кремля та особисто Володимира Путіна.

"Франція стурбована станом здоров'я Володимира Кара-Мурзи", - йдеться у заяві французького МЗС, зробленій у вівторок.

У 2015 році Володимир Кара-Мурза так само як пізніше Олексій Навальний, зазнав отруєння, щоправда, у його випадку, за наявними даними, йшлося не про "Новичок". Отруєння (яке було не єдиним, він пережив отруєння двічі) сильно позначилося на стані здоров'я політика, і, перебуваючи в ув'язненні, Кара-Мурза неодноразово скаржився на самопочуття та відмову в медичній допомозі з боку тюремного начальства.

Кара-Мурза прокоментував смерть Олексія Навального. Він зазначив, що дізнався про смерть Навального з радіоточки в камері.

"Достеменно і твердо знаю одне — відповідальність за смерть Олексія Навального несе особисто Володимир Путін. Тому що Олексій був його особистим в'язнем. І лише за його особистим наказом могли діяти отруйники із 2-ї служби ФСБ; слідчі, прокурори та судді, які оформляли справи та вироки; високі тюремні чини, які організовують і сприяють тортурам", — написав Кара-Мурза.

Наводячи приклади злочинів режиму Володимира Путіна, Кара-Мурза згадує війни у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, а також теракти – "Норд-Ост" та Беслан.

"Гинуть найкращі — найсміливіші, найщиріші, найнебайдужіші. І тільки мстивий, боягузливий, жадібний старий так само тримається смертельною хваткою, знищуючи будь-кого, в кому бачить загрозу своїй владі", — заявив політик.