В Росії заявили про смерть Навального у в'язниці

Відповідне повідомлення оприлюднило Управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу.

"16.02.2024 року у виправній колонії №3 засуджений Навальний О. О. після прогулянки став почуватися погано, майже доразу знепритомнівши. Терміново прибули медпрацівники закладу, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Здійснено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть засудженого", - йдеться у повідомленні.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ФСВП "здійснює всі перевірки", а причини смерті Навального "мають з'ясувати медики".

Регіональне слідче управління слідчого комітету РФ повідомило про здійснення процесуальної перевірки з метою встановлення обстав смерті ув'язненого.

Громадська спостережна комісія по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що скарг на здоров'я від Олексія Навального не надходило.

Речниця Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має інформації про смерть політика.

"ФСВП по Ямало-Ненецькому округу поширює новину про смерть Олексія Навального у ВК-3. Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає до Харпа. Щойно матимемо якусь інформацію, ми її повідомимо", - сказала Ярмиш.

Речниця Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має інформації про смерть політика. "ФСВП по Ямало-Ненецькому округу поширює новину про смерть Олексія Навального у ВК-3. Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає до Харпа. Щойно матимемо якусь інформацію, ми її повідомимо", - сказала Ярмиш.

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