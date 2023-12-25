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Російського політика Навального відшукали в Ямало-Ненецькому автономному окрузі

25 грудня, 2023 понедiлок
15:54
Світ Олексій Навальний

Олексія Навального, зв'язку з яким не було кілька тижнів, відшукали в Ямало-Ненецькому автономному окрузі

Про це повідомила в соцмережі X прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

"Ми знайшли Олексія Навального. Він перебуває у виправній колонії 3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. З Олексієм усе гаразд", – написала вона.

Директор заснованого Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також повідомив про це в X, додавши, що "від самого початку було зрозуміло, що влада хоче ізолювати Олексія, особливо перед виборами".

"Його місце перебування було приховано. Було поставлено повний блок на інформацію про нього. Навіть сьогодні Верховний суд стверджує, що не знає, де він. Нам надсилали багато фейкової інформації. Ми надіслали 618 запитів, а адвокати обшукали кожне СІЗО, часом неодноразово", – написав він. 

За словами Жданова, виправна колонія в Харпі "Полярний вовк" – одна з найпівнічніших і найвіддаленіших. Умови там жорсткі, з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти.

Фото: телеграм-канал "Команда Навального"

 
  • 8 грудня прессекретарка засудженого до майже тридцяти років ув'язнення російського політика Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила, що він не виходить на зв'язок після того, як його команда оголосила про старт антиагітаційної кампанії проти Путіна. Перші кілька днів після зникнення його адвокатів під різними приводами не пускали до колонії у Володимирській області, де раніше був політик. Потім у колонії заявили, що Навальний "вибув за межі Володимирської області" 11 грудня в рамках виконання останнього вироку - у серпні Навальному призначили 19 років колонії особливого режиму за шістьма "екстремістськими" статтями КК. Проте у федеральній службі виконання покарань не уточнили, куди саме вибув Навальний.
  • Після того, як прихильники опозиціонера заявили, що він майже два тижні не виходив на зв'язок зі своїми адвокатами, російські судді призупинили нові кримінальні провадження щодо ув'язненого Навального, а офіційний представник ООН заявив, що його відсутність прирівнюється до "насильницького зникнення" 
Росія
Олексій Навальний
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