Російського політика Навального відшукали в Ямало-Ненецькому автономному окрузі

Про це повідомила в соцмережі X прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

"Ми знайшли Олексія Навального. Він перебуває у виправній колонії 3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. З Олексієм усе гаразд", – написала вона.

Директор заснованого Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також повідомив про це в X, додавши, що "від самого початку було зрозуміло, що влада хоче ізолювати Олексія, особливо перед виборами".

"Його місце перебування було приховано. Було поставлено повний блок на інформацію про нього. Навіть сьогодні Верховний суд стверджує, що не знає, де він. Нам надсилали багато фейкової інформації. Ми надіслали 618 запитів, а адвокати обшукали кожне СІЗО, часом неодноразово", – написав він.

За словами Жданова, виправна колонія в Харпі "Полярний вовк" – одна з найпівнічніших і найвіддаленіших. Умови там жорсткі, з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти.

Фото: телеграм-канал "Команда Навального"