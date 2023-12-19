У Росії суд зупинив справи щодо Навального через його зникнення, яке в ООН назвали "насильницьким"

Про це повідомляє The Guardian.

У понеділок, 18 грудня, адвокати Навального повідомили, що суд призупинив сім судових засідань до встановлення його місцеперебування, що ще більше посилило побоювання, що критика Кремля можуть закрити або навіть вбити, оскільки Володимир Путін оголосив про намір продовжити своє правління на п'ятий президентський термін.

Навальний, засуджений до майже тридцяти років ув'язнення, зник з в'язниці у Володимирській області під Москвою минулого тижня, і є підозра, що його перевели в колонію "особливого режиму", де він може роками утримуватися без зв'язку з зовнішнім світом в умовах найсуворішого тюремного режиму в Росії.

Кіра Ярмиш, помічниця Навального, повідомила, що його команда надіслала запити до майже 200 російських слідчих ізоляторів у пошуках додаткової інформації про зниклого опозиціонера, але не змогла його знайти.

Кремль не відповів на питання про місцеперебування Навального, а прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його команда "не має ні наміру, ні можливості відстежувати долю ув'язнених".

Його прибічники також стурбовані тим, що він міг бути госпіталізований після втрати свідомості на початку цього місяця через погані санітарні умови та харчування у володимирській в'язниці ІК-6, де він відбував покарання за звинуваченнями у шахрайстві.

"Я дуже стурбована тим, що російська влада не розкриває місцеперебування і стан здоров'я Навального протягом такого тривалого періоду часу, що прирівнюється до насильницького зникнення", - заявила Мар'яна Кацарова, спеціальний доповідач ООН з питань ситуації з правами людини в Російській Федерації.

Вона додала, що заплановане на п'ятницю судове засідання у справі про порушення прав Навального під час його утримання під вартою не відбулося. За її словами, адвокатам Навального, яких не допускають до нього з 6 грудня, суд повідомив, що їхній підзахисний більше не утримується у Володимирській області, не надавши жодних подробиць.

Соратниця Олексія Навального очільниця відділу розслідувань "Фонду боротьби з корупцією" Марія Певчих надіслала запит в ООН з проханням вжити заходів щодо його зникнення. Про це вона написала у соцмережі Х 18 грудня.

"Комітет з прав людини ООН задовольнив наше прохання про заходи у зв'язку зі зникненням Навального. Сьогодні вони запросили представників Росії негайно надати інформацію про місцеперебування і стан здоров'я Навального, а також забезпечити доступ адвокатів до нього", - заявила вона.

‼️Комитет по правам человека ООН удовлетворил нашу просьбу о мерах в связи с исчезновением Навального. Сегодня они запросили представителей России немедленно предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Навального, а также обеспечить доступ адвокатов к нему. pic.twitter.com/4SmUz4b35l — Maria Pevchikh (@pevchikh) December 18, 2023