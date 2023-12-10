"Переконати 10 людей - мінімум для кожного": Навальний не виходить на зв'язок після того, як його команда почала агітацію проти Путіна
У п'ятницю, 8 грудня, Кіра Ярмиш, прессекретарка Навального, заявила, що він не виходить на зв'язок після того, як його команда оголосила про старт антиагітаційної кампанії проти Путіна
Про це повідомляє Telegram-канал "Навальний LIVE".
"Адвокати Олексія Навального простояли весь день біля ІК-6 і біля ІК-7 - колонії особливого режиму у Володимирській області. Скрізь їм сказали "очікувати", у підсумку скрізь відмовили у відвідуванні", - заявила Ярмиш.
Команда Навального занепокоєна станом його здоров'я, оскільки минулого тижня опозиціонеру стало зле в камері, йому поставили крапельницю.
"Що це було, ми не знаємо, але з огляду на те, що його позбавляють їжі, тримають у карцері без вентиляції та звели час прогулянок до мінімуму, це схоже на голодну непритомність", - пояснила Ярмиш.
Окрім цього, зазначається, що цього тижня від Олексія не надходили листи, а надіслані йому листи не доставлені.
Напередодні, 7 грудня, соратники Навального заявили про початок агітаційної кампанії "Росія без Путіна" проти обрання чинного президента на новий термін. Про це йдеться на офіційному сайті Фонду боротьби з корупцією.
Команда Навального закликає кожного його прихильника переконати щонайменше 10 росіян голосувати за будь-кого окрім Путіна.
"Для Путіна вибори 2024 року - це референдум зі схвалення своїх дій, зі схвалення війни. 17 березня Росія має усвідомити, що більшість не бажає бачити Путіна на чолі країни", - йдеться на сайті фонду.
На своєму сайті команда Навального також закликає волонтерів поширювати відеоролики та агітаційні повідомлення в Інтернеті, а також розклеювати листівки та малювати графіті на вулицях.
- Напередодні, 8 грудня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними.
- 9 грудня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на тимчасово захоплених українських територіях та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.59
- Актуальне
- Важливе