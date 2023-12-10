"Переконати 10 людей - мінімум для кожного": Навальний не виходить на зв'язок після того, як його команда почала агітацію проти Путіна

Про це повідомляє Telegram-канал "Навальний LIVE".

"Адвокати Олексія Навального простояли весь день біля ІК-6 і біля ІК-7 - колонії особливого режиму у Володимирській області. Скрізь їм сказали "очікувати", у підсумку скрізь відмовили у відвідуванні", - заявила Ярмиш.

Команда Навального занепокоєна станом його здоров'я, оскільки минулого тижня опозиціонеру стало зле в камері, йому поставили крапельницю.

"Що це було, ми не знаємо, але з огляду на те, що його позбавляють їжі, тримають у карцері без вентиляції та звели час прогулянок до мінімуму, це схоже на голодну непритомність", - пояснила Ярмиш.

Окрім цього, зазначається, що цього тижня від Олексія не надходили листи, а надіслані йому листи не доставлені.

Напередодні, 7 грудня, соратники Навального заявили про початок агітаційної кампанії "Росія без Путіна" проти обрання чинного президента на новий термін. Про це йдеться на офіційному сайті Фонду боротьби з корупцією.

Команда Навального закликає кожного його прихильника переконати щонайменше 10 росіян голосувати за будь-кого окрім Путіна.

"Для Путіна вибори 2024 року - це референдум зі схвалення своїх дій, зі схвалення війни. 17 березня Росія має усвідомити, що більшість не бажає бачити Путіна на чолі країни", - йдеться на сайті фонду.

На своєму сайті команда Навального також закликає волонтерів поширювати відеоролики та агітаційні повідомлення в Інтернеті, а також розклеювати листівки та малювати графіті на вулицях.