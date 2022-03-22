Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму

Про це повідомляє DW.



У вівторок, 22 березня, Лефортівський суд Москви засудив Навального до 9 років колонії зі штрафом 1,2 мільйона рублів. Суд визнав його винним у шахрайстві та неповазі до суду. Крім того, опозиціонеру загрожує ще 13 років ув'язнення.



При визначенні міри покарання суддя, за її словами, врахувала те, що Олексій Навальний був раніше судимий. Крім того, вона заявила про складання термінів за різними звинуваченнями.



Зачитуючи текст вироку, суддя Маргарита Котова описала епізоди звинувачення у шахрайстві, назвала потерпілих та їх збитки та перерахувала сайти, що опублікували повідомлення про висунення Навального на президентських виборах 2018 року. Також суддя вказала, що політик виступав організатором шахрайської схеми та діяв зі спільниками.



Як повідомляє "Медіазона", жодного журналіста не пустили до зали, де знаходиться Навальний та його адвокати. На оголошення вироку приїхали близько ста журналістів, їх розмістили у двох залах із відеотрансляцією.



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