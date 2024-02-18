Навальний загинув від поступового отруєння малими дозами, - ЗМІ

Про це із посиланням на власні джерела у Слідчому комітеті Росії та оточенні Навального повідомило російське опозиційне видання Sota.

"За словами двох високопоставлених джерел у СК, які підтверджують повідомлення один одного, основним "лобістом" вбивства Навального був голова СК Олександр Бастрикін, який мав особисту ворожість до політика ще з часів його розслідування Навального про нього від 2012 року. Надалі Бастрикін неодноразово підтверджував своє ставлення до Навального віршами, які під псевдонімом публікував в інтернеті. Після арешту Навального, стверджують джерела, Бастрикін вимагав санкції Путіна на вбивство Навального в колонії, в результаті заручившись підтримкою голови ФСВП (Федеральної служби покарань Росії - ред.) Аркадія Гостєва. Останній, за даними джерел, погодився з Бастрикіним, зокрема через численні публікації постів Навального під час його ув'язнення. Паралельно з цієї причини було порушено кримінальну справу проти адвокатів Навального", - зазначає Sota.

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Як наслідок, у відповідь на звернення Бастрикіна та Гостєва "в серпні 2023 року Володимир Путін дав дозвіл на повільне отруєння Олексія Навального як подарунок на 70-річчя Бастрикіна", наголошують журналісти.

Свій день народження Бастрикін святкує 27 серпня. Зараз йому 70 років.

"Згідно із початковим планом, передбачалося, що політик помре від проблем серцево-судинної системи до кінця 2023 року, проте смерть настала лише 16 лютого", - пише Sota.

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Як стверджує джерело "Соти" в оточенні померлого політика, з колонії він передавав власні занепокоєння щодо того що, на його думку, "отримує якусь отруту".

"На думку біохіміка, з яким поговорила "Сота", якщо інформація про тромб, від якого помер Навальним, є вірною, мова могла йти про будь-яку речовину-коагулянт, яка в умовах нестачі води в колонії та режиму тортур неминуче вела до загущення крові і, як наслідок, смерті", - підсумолвується в матеріалі видання Sota.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.