Тіло Навального вкрите синцями, - ЗМІ

Про це з посиланням на власні джерела з-поміж місцевих жителів у неділю, 18 лютого 2024 року, написала "Новая газета. Европа", опозиційна до Кремля.

"На тілі Навального виявлено синці, отримані ним за життя", - зазначає видання з посиланням на працівника швидкої допомоги Салехарда, який попросив не називати його імені.

"Як співробітник швидкої з чималим стажем, можу сказати, що такі пошкодження, як описували їх ті, хто бачив, з'являються від судом. Людина б'ється в конвульсіях, її намагаються втримати, адже судоми бувають дуже сильними, от синці й з'являються. А ще казали, що на грудях у нього теж синець є. Але такий, що виникає у зв'язку з непрямим масажем серця", - пояснив медик.

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При цьому газета наголошує на відомих з відкритих джерел ознаках застосування "Новачка".

"Після отруєння Навального 2020 року реаніматолог Михайло Фремдерман перераховував у коментарі "Бі-Бі-Сі" симптоми застосування до людини бойової отруйної речовини "Новачок": "Подібні речовини підвищують у тілі вміст ацетилхоліну, одного з основних медіаторів у організмі. Він, своєю чергою, починає сильно діяти на мускулатуру, дихання, на м'язовий тонус, тиск, роботу серця. Порушується регуляція роботи внутрішніх органів та нервово-м'язової системи. Людина непритомніє, у неї можуть бути судоми, конвульсії, швидко розвивається кома. Деякі види можна завдати навіть шкірі і людина отримує важке отруєння".