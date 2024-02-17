Матері Навального дали документ про смерть сина. Тіло ще віддають

Про це поінформувала прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі СК. Нині вони проводять із ним "дослідження", - ззначила Ярмиш на платформі X (колишня Twitter).

"Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального видало його сім'ї негайно", - наголосила Кіра Ярмиш.

Новина доповнюється