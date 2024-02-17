Останній кошовий отаман Запорозької Січі спочатку був нагороджений Катериною військовим орденом та чином генерал-поручика, а потім був запроторений на Соловки, бо заважав творити "Новоросію"…

Чверть століття він провів у камері метр на три десь біля Полярного кола… Там і помер, бо з російських гулагів-соловків зазвичай не повертаються.

Минуло 300 років. Але нічого не змінилося. Така ж доля досі була уготована кожному з українців, хто хотів України замість Малоросії.

Російська імперія зла вміє лише вбивати.

Сьогодні це просто вкотре довів ще один імперець — Олексій Навальний. Власною смертю, десь за Полярним колом… У них це називається "іздєржками"…

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P. S. Це дуже показове тло для спроб пропагандиста Такера Карлсона показати "гуманістичний образ" людожера Путіна з його апеляціями до справедливості. Справедливість по-російськи - вона така: вбивати чужих і своїх, без розбору. Життя і смерть дуже швидко повертають у реальність, перекреслюючи всі ці ретельно продумані пропагандистські сценарії.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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