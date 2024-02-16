1. Це вбивство. Як мінімум, доведення до смерті. Хоча, може і пряме вбивство. Ніякого міжнародного розслідування росіяни не допустять.

2. Це остаточне знищення опозиційного політика і попередження всім: так буде з кожним.

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3. Це спроба передати прапор лідера опозиції Надєждіну — Даванкову.

Надєждіна спробують зробити головним лібералом, задача якого розколоти відносно стабільні 23% антивоєнної мовчазної опозиційної маси. В Росії є 23% антипутінської (антисистемної) опозиції.

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Влада вважає, що ерзац-опозиціонер Надєждін може стати новим лідером для частини цих людей і переведе їх із розряду "мовчати проти влади" в розряд тих, хто "мовчить і сумнівається". І, таким чином, буде зроблена спроба створити двоголову квазіопозицію: радикальнішого в риториці й повністю лояльного, але в російській політичній термінології "несистемного" Надєждіна і "системного" Даванкова (партія "Нові люди"), який має всі шанси зайняти друге місце на виборах з результатом 4-6%.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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