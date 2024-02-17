У Росії не дозволяють класти квіти в пам'ять про Навального: сотні затриманих
Станом на 17 лютого в Росії у 13 містах затримано вже понад 110 людей, які вийшли на акції пам'яті вбитого опозиціонера Олексія Навального, створювали стихійні меморіали пам’яті з фото політика й несли до них квіти
Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".
"Стихійні акції пам'яті вбитого Олексія Навального у багатьох містах обернулися затриманнями. Станом на 17.02.24 10:36, затримано вже понад 110 людей у 13 містах", - зазначають правозахисники, додавши, що у кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках.
Зокрема, наразі найбільше всього затриманих у Санкт-Петербурзі – 69. У Нижньому Новгороді – 15, у Москві – 11, в Таганрозі – 3, в Улан-Уде, Брянську, Краснодарі – 2. По одному затриманому у Твері, Білгороді, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Мурманську. Затримання тривають.
Вшанування пам'яті політика ввечері у п'ятницю, 16 лютого, відбувалося шляхом стихійного покладання квітів у місцях, що асоціюються з політв'язнями (наприклад, біля Соловецького каменю на Луб'янській площі Москви), або там, де громадяни попередньо домовилися у соцмережах. Інколи квіти просто клали на сніг поруч зі свічками та фото Навального, створювали "народні меморіали".
Одразу після початку акцій увечері п'ятниці почалися жорсткі затримання людей, які вийшли вшанувати пам'ять Навального. У суботу, 17 лютого, поліція продовжує затримувати людей на вулицях російських міст.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе