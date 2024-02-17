У Росії не дозволяють класти квіти в пам'ять про Навального: сотні затриманих

Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

"Стихійні акції пам'яті вбитого Олексія Навального у багатьох містах обернулися затриманнями. Станом на 17.02.24 10:36, затримано вже понад 110 людей у ​​13 містах", - зазначають правозахисники, додавши, що у кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках.

Зокрема, наразі найбільше всього затриманих у Санкт-Петербурзі – 69. У Нижньому Новгороді – 15, у Москві – 11, в Таганрозі – 3, в Улан-Уде, Брянську, Краснодарі – 2. По одному затриманому у Твері, Білгороді, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Мурманську. Затримання тривають.

Вшанування пам'яті політика ввечері у п'ятницю, 16 лютого, відбувалося шляхом стихійного покладання квітів у місцях, що асоціюються з політв'язнями (наприклад, біля Соловецького каменю на Луб'янській площі Москви), або там, де громадяни попередньо домовилися у соцмережах. Інколи квіти просто клали на сніг поруч зі свічками та фото Навального, створювали "народні меморіали".

Одразу після початку акцій увечері п'ятниці почалися жорсткі затримання людей, які вийшли вшанувати пам'ять Навального. У суботу, 17 лютого, поліція продовжує затримувати людей на вулицях російських міст.