У Європі розпочались акції протесту під посольствами РФ через смерть Навального

Про це повідомляє Reuters.

У Берліні біля посольства Росії на бульварі Унтер-ден-Лінден зібралися, за оцінками поліції, від 500 до 600 людей, які скандували "Путін - вбивця" російською, німецькою та англійською мовами.

Деякі протестувальники також скандували "Путіна до Гааги", маючи на увазі міжнародний кримінальний суд, який розслідує можливі воєнні злочини, скоєні в Україні.

Поліція використовувала бар'єри, щоб перекрити дорогу між посольством і натовпом.

У Парижі біля російського посольства зібралося близько 100 людей. Багато з них тримали плакати з написом "Путін - вбивця".

У Римі близько 30 протестувальників зібралися біля посольства РФ, в тому числі політики від зелених, центристських і проєвропейських партій, тримаючи в руках плакати з написами "Державне вбивство" і "Навальний убитий, Путін - злочинець".

У Нідерландах сотні людей зібралися на центральній площі Дам в Амстердамі з плакатами "Путін - вбивця", а в Гаазі більше сотні людей зібралися біля російського посольства.

Акції протесту також пройшли у Грузії. Сотні людей підняли в гору ліхтарики, щоб вшанувати пам'ять загиблого.