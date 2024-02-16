У Європі розпочались акції протесту під посольствами РФ через смерть Навального
У п'ятницю, 16 лютого, сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи у цьому Путіна
Про це повідомляє Reuters.
У Берліні біля посольства Росії на бульварі Унтер-ден-Лінден зібралися, за оцінками поліції, від 500 до 600 людей, які скандували "Путін - вбивця" російською, німецькою та англійською мовами.
Деякі протестувальники також скандували "Путіна до Гааги", маючи на увазі міжнародний кримінальний суд, який розслідує можливі воєнні злочини, скоєні в Україні.
Поліція використовувала бар'єри, щоб перекрити дорогу між посольством і натовпом.
У Парижі біля російського посольства зібралося близько 100 людей. Багато з них тримали плакати з написом "Путін - вбивця".
У Римі близько 30 протестувальників зібралися біля посольства РФ, в тому числі політики від зелених, центристських і проєвропейських партій, тримаючи в руках плакати з написами "Державне вбивство" і "Навальний убитий, Путін - злочинець".
У Нідерландах сотні людей зібралися на центральній площі Дам в Амстердамі з плакатами "Путін - вбивця", а в Гаазі більше сотні людей зібралися біля російського посольства.
Акції протесту також пройшли у Грузії. Сотні людей підняли в гору ліхтарики, щоб вшанувати пам'ять загиблого.
-
У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.37
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.52
- Актуальне
- Важливе