Він підтримував у Заходу ілюзію того, що демократія в Росії можлива, а опозиція існує. Він підтримував у антипутінців ілюзію того, що мирний спротив можливий. Він підтримував в українців ілюзію того, що в Росії у нас нема союзників, лише "небутерброди".

Якщо за життя Навальний не був корисний українській перемозі, можливо, він стане корисний своєю смертю. Але лише за умови, якщо ми цим скористаємося.

Убивством Навального Путін послав ще один сигнал Заходу, що він людожер (той факт, що один росіянин для Заходу важливіший за тисячі українців, просто треба прийняти). Це не перший такий сигнал.

Водночас це сигнал російським елітам, що вони мають боятися, і також не перший.

Україна має докласти зусиль, щоб цього разу обидва сигнали дійшли.

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Ми мусимо всіма силами штовхати Захід до такого:

Невизнання виборів в Росії й визначення Путіна після "виборів" самопроголошеним диктатором. Визнання невдачі демократизації Росії після 1991. Переосмислення стратегії щодо Росії та сценаріїв розвитку подій.

Хто читав статті мої та моїх колег, той бачив плани подальших дій.

Від української ініціативи найближчих днів залежить, чи використаємо ми це коротке вікно можливостей.

Насамкінець процитую Олексія Панича: "Смерть Навального -- це смерть найбільшої ілюзії, ніби у Росії є майбутнє".

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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