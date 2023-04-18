Росія звинуватила послів США, Британії та Канади у втручанні в державні справи РФ

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Окрім того, посадовців звинуватили у діяльності, що не відповідає їхньому дипломатичному статусу.

"Посли США, Британії та Канади викликані в МЗС Росії у зв'язку з грубим втручанням у справи РФ та діяльністю, що не відповідає дипстатусу", - йдеться у повідомленні.