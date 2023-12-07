Отруєння Кара-Мурзи: Австралія наклала санкції на 10 росіян і три установи ФСБ

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Зазначається, що під санкції потрапив заступника російського міністра.

"Ті, хто відповідальний за жахливі репресії Росії проти громадянського суспільства, правозахисників, незалежних журналістів, опозиційних діячів і меншин, мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Австралія закликала Росію виконувати свої зобов'язання щодо прав людини згідно з міжнародними договорами, включаючи Міжнародний пакт про громадянські, політичні права та Конвенцію проти тортур та інших жорстоких нелюдських. Міністерка також закликала до негайного та безумовного звільнення пана Кара-Мурзи та всіх інших затриманих політичних активістів.