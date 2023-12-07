Отруєння Кара-Мурзи: Австралія наклала санкції на 10 росіян і три установи ФСБ
Австралія запровадила санкції проти 10 росіян і трьох установ ФСБ, які причетні до отруєння опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи
Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.
Зазначається, що під санкції потрапив заступника російського міністра.
"Ті, хто відповідальний за жахливі репресії Росії проти громадянського суспільства, правозахисників, незалежних журналістів, опозиційних діячів і меншин, мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Австралія закликала Росію виконувати свої зобов'язання щодо прав людини згідно з міжнародними договорами, включаючи Міжнародний пакт про громадянські, політичні права та Конвенцію проти тортур та інших жорстоких нелюдських. Міністерка також закликала до негайного та безумовного звільнення пана Кара-Мурзи та всіх інших затриманих політичних активістів.
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11 квітня 2022 року в Москві затримали опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзу. У лютому 2021 року видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, яке стверджувало, що Володимира Кара-Мурзу двічі намагалися вбити працівники ФСБ. Це було у травні 2015 року й у лютому 2017-го, коли політика ушпиталили з сильним отруєнням. За даними розслідувачів, ті ж працівники ФСБ причетні до отруєння політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова, а також вони стежили за Борисом Нємцовим перед його вбивством.
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6 жовтня того самого року Кара-Мурзі висунули звинувачення в держзраді за публічні виступи з критикою російської влади
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Московський міськсуд засудив Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму за звинуваченням у держзраді, поширенні хибної інформації про російську армію та керівництво небажаною організацією.
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