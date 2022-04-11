Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на допис у соцмережі Іллі Яшина.



За словами Яшина, наразі невідомо, що стало причиною затримання опозиціонера.



"Медуза" також пояснює, що у лютому 2021 року видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, яке стверджувало, що Володимира Кара-Мурзу двічі намагалися вбити працівники ФСБ. Це було у травні 2015 року і у лютому 2017 року, коли політика ушпиталили з сильним отруєнням. За даними розслідувачів, ті ж працівники ФСБ причетні до отруєння політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова, а також вони стежили на Борисом Нємцовим перед його вбивством.

Після початку війни в Україні Кара-Мурза разом з іншими російськими опозиціонерами та громадськими діячами, які перебувають в еміграції, створили Антивоєнний комітет Росії. Серед іншого, вони закликали світовуспільноту оголосити воєнними злочинцями і порушниками міжнародного права політичне керівницво РФ, що віддало наказ про вторгнення в Україну.



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