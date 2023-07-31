Британія запровадила санкції проти 6 росіян, причетних до ув'язнення опозиціонера Кара-Мурзи

Про це повідомили на сайті британського уряду.

У список потрапили прокурори Борис Лактіонов та Анна Потичко. Також обмеження наклали на трьох суддів - Віталія Білицького, Катерину Дорохіну й Наталію Дудар - та судового експерта Данила Міхеєва.

Їм заборонять в'їзд на територію Великої Британії. Їхні активи, якщо їх виявлять на території Сполученого Королівства, заморозять.

Що відомо про арешт і затримання Кара-Мурзи

11 квітня 2022 року в Москві затримали опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзу. У лютому 2021 року видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, яке стверджувало, що Володимира Кара-Мурзу двічі намагалися вбити працівники ФСБ. Це було у травні 2015 року й у лютому 2017-го, коли політика ушпиталили з сильним отруєнням. За даними розслідувачів, ті ж працівники ФСБ причетні до отруєння політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова, а також вони стежили за Борисом Нємцовим перед його вбивством.

6 жовтня того самого року Кара-Мурзі висунули звинувачення в держзраді за публічні виступи з критикою російської влади.