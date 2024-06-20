Треба почати комунікувати та працювати зі всіма партіями, які пройшли до ЄП. Саме так, зі всіма. Але не зі всіма депутатами. Ті, хто в контакті з Кремлем, нас не цікавлять, через неможливість співпрацювати з ними.

У них контракт. І вони обміняли європейські цінності на російську ціну. Нам їх не переконати. І перекуповувати їх не треба.

Але починати працювати з новообраними депутатами ЄС повинно не лише МЗС, а в першу чергу депутати ВР. Бо це Європарламент, а не євроміністерство. А ще всі, у кого є контакти й добрі стосунки з членами новообраного Європарламенту, без прив'язки до провладної команди.

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А далі вже справа вміння комунікувати та створювати нові контакти. Також потрібна активізація МЗС у співпраці з нашими громадами у Європі. Але для цього треба, щоб міністерство працювало, а не виконувало лише накази ОПи.

Треба підключати до цієї співпраці всіх, хто в нас є, і навіть більше — європейців. Всіх, від релігійних лідерів та науковців до лідерів суспільної думки в ЄС, від активістів ЛГБТК+ до діячів культури, які симпатизують Україні.

Це велика системна робота на користь України. І це треба реалізовувати. Але коли біля керма країни невігласи, дурні та корупціонери, то сподіватися на адекватність і прагматичність влади в цьому питанні не доводиться, як не доводиться сподіватися на Уряд національної єдності. Бо владі це не потрібно. На жаль.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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