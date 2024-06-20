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OPINION

Чи готова Україна до співпраці з новим Європарламентом

Борислав Береза
20 червня, 2024 четвер
14:08
Погляд Борислав Береза

Що треба робити Україні після обрання нового складу Європарламенту

Зміст

Треба почати комунікувати та працювати зі всіма партіями, які пройшли до ЄП. Саме так, зі всіма. Але не зі всіма депутатами. Ті, хто в контакті з Кремлем, нас не цікавлять, через неможливість співпрацювати з ними.

У них контракт. І вони обміняли європейські цінності на російську ціну. Нам їх не переконати. І перекуповувати їх не треба.

Але починати працювати з новообраними депутатами ЄС повинно не лише МЗС, а в першу чергу депутати ВР. Бо це Європарламент, а не євроміністерство. А ще всі, у кого є контакти й добрі стосунки з членами новообраного Європарламенту, без прив'язки до провладної команди.

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А далі вже справа вміння комунікувати та створювати нові контакти. Також потрібна активізація МЗС у співпраці з нашими громадами у Європі. Але для цього треба, щоб міністерство працювало, а не виконувало лише накази ОПи.

Треба підключати до цієї співпраці всіх, хто в нас є, і навіть більше — європейців. Всіх, від релігійних лідерів та науковців до лідерів суспільної думки в ЄС, від активістів ЛГБТК+ до діячів культури, які симпатизують Україні.

Це велика системна робота на користь України. І це треба реалізовувати. Але коли біля керма країни невігласи, дурні та корупціонери, то сподіватися на адекватність і прагматичність влади в цьому питанні не доводиться, як не доводиться сподіватися на Уряд національної єдності. Бо владі це не потрібно. На жаль.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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Теги:
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політика
Європа
Європарламент
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