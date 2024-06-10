Ультраправі збільшили присутність у Європарламенті
Макрон відправив у відставку парламент і оголосив вибори, уряд національної єдності в Ізраїлі перетворився на уряд правої коаліції через вихід з військового кабінету Ганца
Ніхто не хоче ділити відповідальність з Нетаньяху. Попри те проукраїнська більшість у ЄС збережеться.
Є багато країн, як-от сусідня Польща, де ультраправі нічого для себе не покращили. Та й праві різні. Італійка Мелоні підтримує Україну, а проросійську німецьку AfD не включать до "ультраправого інтернаціоналу" через виправдання нацизму.
Нічого катастрофічного для України не сталося (ми вже давно живемо в катастрофі), але виклики перед нами збільшуються і залежать від нашої ефективності на фронті, успіхів у реформах, вирішенні демографічної кризи, дипломатії та інформаційних перемог у суспільствах союзників.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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