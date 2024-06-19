Путін після КНДР прилетів до В'єтнаму
Ввечері 19 червня російський диктатор Володимир Путін почав візит до В'єтнаму
Про це повідомила пресслужба Кремля.
"Державний візит президента Росії до Соціалістичної Республіки В'єтнам пройде на запрошення Генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонга", - йдеться у повідомленні.
Було опубліковано відео, як Путін виходить з літака і його зустрічають люди.
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Російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною
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