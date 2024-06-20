Путін демонструє росіянам, що в них є друзі, а Заходу, Республіці Кореї та Японії - що в нього є друг, агент хаосу. Дуже обережний, але агент хаосу. З яким він готовий співпрацювати та з яким може, наприклад, поділитися технологіями.

Кім демонструє Китаю, що він може брати гроші й жратву не тільки в Китаю. Ну і взагалі візит великого сусіда свідчить, наскільки "величну" державу збудувала династія Кімів. А РК і Японії - що в нього можуть бути більш сучасні російські технології (ракетні і ядерні) в обмін на допомогу Росії снарядами та застарілими масовими ракетами.

Нагадаю, що Республіка Корея така обережна в підтримці України в першу чергу тому, що не хоче появи у КНДР досконаліших ракетних чи ядерних технологій. Які є в Росії. З великою кількістю застарілих ракет РК розраховує впоратись. Якщо ж Росія все ж надасть КНДР певні військові технології, нас чекає дуже складна політична дискусія всередині РК.

Щодо Японії, то її зближення КНДР та РФ відверто дратує, що ми вже побачили у практичній площині: військова й особливо фінансова допомога Україні послідовно зростає.

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Практичного значення візит не має ніякого. Все, про що вони могли домовитись, — вони домовились. Постачання Росії корейських ракет і снарядів — реальна проблема і виклик для нас і партнерів. Гіпотетичне постачання Росією технологій КНДР — реальна проблема для РК і Японії.

Серед того, про що вони ще могли домовитись, — це робота корейських хакерів по українській і партнерській інфраструктурі. Тобто робота корейських хакерів в інтересах Росії. Але це теж не потребує параду у центрі Пхеньяна. Так, у КНДР є ціла державна армія хакерів.

Для нас довгостроково виклик по зброї буде нівельований якіснішим західним озброєнням. І дозвіл бити по російських тилах на території Росії цьому сприятиме, бо якщо твої снаряди вибухнули на складі, вони не стрілятимуть. Але ця співпраця в будь-якому випадку вимагає від наших партнерів діяти швидше.

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Глобально цей “союз” залишається старою доброю ситуативною співпрацею, яка є дуже типовою для КНДР. Режим Кімів активно співпрацював багато десятиліть і з Сирією ще Хафеза Асада, і з Іраком Хусейна, і з ісламською республікою в Ірані, і з Єменом ще часів першої громадянської війни.

А в Росії немає особливого вибору. Крім КНДР та Ірану зброю їм взяти за дефіциту власних виробничих потужностей ніде. А обійтися меншою кількістю РФ не може. Бо її спосіб ведення війни за браку якості й точності дуже витратний по боєприпасах.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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