У Києві невідомі понівечили могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Про це повідомила керівниця медичної служби "УЛЬФ" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

"На могилах загиблих воїнів Да Вінчі, Джуса, Петриченка сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам, хто це зробив, - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - йдеться у повідомленні.

На відео говориться, що невідомі пошкодили портрети загиблих захисників, розмалювали прапори, а також розбили лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве".