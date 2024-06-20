У Києві невідомі понівечили могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка
Вночі 20 червня на Аскольдовій могилі в Києві невідомі пошкодили могили загиблих захисників України Дмитра Да Вінчі (Коцюбайла), Андрія Джуса (Пільщикова) та Павла Петриченка
Про це повідомила керівниця медичної служби "УЛЬФ" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.
"На могилах загиблих воїнів Да Вінчі, Джуса, Петриченка сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам, хто це зробив, - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - йдеться у повідомленні.
На відео говориться, що невідомі пошкодили портрети загиблих захисників, розмалювали прапори, а також розбили лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве".
- 7 березня 2023 року про загибель Да Вінчі повідомив Зеленський - 7 березня воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом. Президент назвав Дмитра Коцюбайла "людиною-символом" та "людиною-хоробрістю".
- 25 серпня 2023 року в Житомирській області під час польоту в небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ. Серед них був пілот Андрій Пільщиков (Джус).
- 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув сержант 59-ї бригади, громадський діяч Павло Петриченко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.43 Купівля 40.43Продаж 40.95
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.16
- Актуальне
- Важливе