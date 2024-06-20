Готував удари РФ по паливних базах на Запоріжжі: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 47-річний безробітний житель Запоріжжя.

Чоловік, за даними правоохоронців, об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів. Підозрюваний також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.