До комюніке Саміту миру приєдналася перша країна, що не брала в ньому участь

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Х.

"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Саміту глобального миру. Це перша країна, яка не взяла участь у саміті, але пізніше приєдналася до підсумкового документа", - написав Зеленський.

За його словами, це показує, що українську Формулу миру та бачення справедливого та тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу, від Європи до Карибського басейну.