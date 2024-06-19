До комюніке Саміту миру приєдналася перша країна, що не брала в ньому участь
До фінального комюніке Глобального саміту миру приєдналася перша країна, яка не брала участь у зустрічі. Це Антигуа і Барбуда
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Х.
"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Саміту глобального миру. Це перша країна, яка не взяла участь у саміті, але пізніше приєдналася до підсумкового документа", - написав Зеленський.
За його словами, це показує, що українську Формулу миру та бачення справедливого та тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу, від Європи до Карибського басейну.
- За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
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