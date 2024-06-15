Після швейцарського саміту Україна представить Росії мирний план, - Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі 24 каналу.

Єрмак наголосив, що жодного компромісу з незалежністю України та жодних поступок суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави за результатами цієї зустрічі - не буде.

"Завтра ми, лідери, обговоримо принципи майбутнього спільного плану, який складатиметься з формули, запропонованою українською стороною. Але знову ж таки, ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн", - заявив Єрмак.

Водночас глава Офісу Президента сказав, що українська сторона шукає можливість представити цей план представникам Росії. Це станеться за підсумками Саміту миру.