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Головна Культура Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив програму нацконкурсу

Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив програму нацконкурсу

20 червня, 2024 четвер
11:28
Культура

Оголошено програму національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Зміст

Про це повідомили на facebook-сторінці фестивалю.

До програми національного конкурсу увійшли 6 ігрових фільмів: 

  • "Божевільні", реж. Денис Тарасов, Україна
  • "Діло Безп'ятого", реж. Валерій Шалига, Україна 
  • "Дім за склом", реж. Тарас Дронь, Україна, Румунія, Польща, Кіпр
  • "Киснева станція", реж. Іван Тимченко, Україна, Чехія, Словаччина
  • "Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв, Україна
  • "Яса", реж. Сергій Маслобойщиков, Україна

Також за нагороду боротимуться 4 документальні стрічки:

  • "Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова, Україна
  • "Кілометр", реж. Ганна Тиха, Україна 
  • "Обережно! Життя триває", реж. Антон Штука, Україна
  • "Сопілка Перуна", реж. Євген Мазуренко, Україна

Переможців національного конкурсу визначають у номінаціях "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" і "Найкращий український повнометражний документальний фільм".

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 12 по 20 липня 2024 року в Києві за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Програми "Креативна Європа" Європейського Союзу. Офіційні локації кінофестивалю: комплекс івент локацій Parkovy, Будинок кіно – фестивальний центр, кінотеатр "Оскар". 

У межах фестивалю також відбудеться європейська конкурсна програма, в якій візьмуть участь 11 стрічок: дев’ять ігрових фільмів, документальний та анімаційний.

Окрім того, на фестивалі представлять ретроспективу "Незабута історія" стосовно важливих сторінок історії України, відбудуться спецпокази фільмів у межах програм "Фестиваль фестивалів", "Кохати по-українськи", спецпрограми-ретроспективи "Наша ДНК", покази документальної ретроспективи українського кіно й інші події.

Теги:
Кіно
Одеса
кінофестиваль
новини Києва
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