Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив програму нацконкурсу
Оголошено програму національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Про це повідомили на facebook-сторінці фестивалю.
До програми національного конкурсу увійшли 6 ігрових фільмів:
- "Божевільні", реж. Денис Тарасов, Україна
- "Діло Безп'ятого", реж. Валерій Шалига, Україна
- "Дім за склом", реж. Тарас Дронь, Україна, Румунія, Польща, Кіпр
- "Киснева станція", реж. Іван Тимченко, Україна, Чехія, Словаччина
- "Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв, Україна
- "Яса", реж. Сергій Маслобойщиков, Україна
Також за нагороду боротимуться 4 документальні стрічки:
- "Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова, Україна
- "Кілометр", реж. Ганна Тиха, Україна
- "Обережно! Життя триває", реж. Антон Штука, Україна
- "Сопілка Перуна", реж. Євген Мазуренко, Україна
Переможців національного конкурсу визначають у номінаціях "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" і "Найкращий український повнометражний документальний фільм".
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 12 по 20 липня 2024 року в Києві за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Програми "Креативна Європа" Європейського Союзу. Офіційні локації кінофестивалю: комплекс івент локацій Parkovy, Будинок кіно – фестивальний центр, кінотеатр "Оскар".
У межах фестивалю також відбудеться європейська конкурсна програма, в якій візьмуть участь 11 стрічок: дев’ять ігрових фільмів, документальний та анімаційний.
Окрім того, на фестивалі представлять ретроспективу "Незабута історія" стосовно важливих сторінок історії України, відбудуться спецпокази фільмів у межах програм "Фестиваль фестивалів", "Кохати по-українськи", спецпрограми-ретроспективи "Наша ДНК", покази документальної ретроспективи українського кіно й інші події.
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