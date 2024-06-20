Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив програму нацконкурсу

Про це повідомили на facebook-сторінці фестивалю.

До програми національного конкурсу увійшли 6 ігрових фільмів:

"Божевільні", реж. Денис Тарасов, Україна

"Діло Безп'ятого", реж. Валерій Шалига, Україна

"Дім за склом", реж. Тарас Дронь, Україна, Румунія, Польща, Кіпр

"Киснева станція", реж. Іван Тимченко, Україна, Чехія, Словаччина

"Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв, Україна

"Яса", реж. Сергій Маслобойщиков, Україна

Також за нагороду боротимуться 4 документальні стрічки:

"Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова, Україна

"Кілометр", реж. Ганна Тиха, Україна

"Обережно! Життя триває", реж. Антон Штука, Україна

"Сопілка Перуна", реж. Євген Мазуренко, Україна

Переможців національного конкурсу визначають у номінаціях "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" і "Найкращий український повнометражний документальний фільм".

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 12 по 20 липня 2024 року в Києві за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Програми "Креативна Європа" Європейського Союзу. Офіційні локації кінофестивалю: комплекс івент локацій Parkovy, Будинок кіно – фестивальний центр, кінотеатр "Оскар".

У межах фестивалю також відбудеться європейська конкурсна програма, в якій візьмуть участь 11 стрічок: дев’ять ігрових фільмів, документальний та анімаційний.

Окрім того, на фестивалі представлять ретроспективу "Незабута історія" стосовно важливих сторінок історії України, відбудуться спецпокази фільмів у межах програм "Фестиваль фестивалів", "Кохати по-українськи", спецпрограми-ретроспективи "Наша ДНК", покази документальної ретроспективи українського кіно й інші події.