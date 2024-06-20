Росіяни вранці вдарили КАБом по передмістю Костянтинівки: є загиблий і поранена

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає "Суспільне".

Зазначається, що ворожа керована авіабомба влучила в передмістя Костянтинівки, там де знаходяться дачні будинки.

"Чоловік 1955 року народження загинув, жінка 1959 року народження отримала поранення. Армія РФ застосувала авіабомбу КАБ-500", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, через атаку зруйнований один будинок, ще три пошкоджені.