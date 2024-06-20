Росіяни вранці вдарили КАБом по передмістю Костянтинівки: є загиблий і поранена
Вранці 20 червня російська окупаційна армія атакувала передмістя Костянтинівки Донецької області. Унаслідок влучання авіабомби загинула людина, є поранена
Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає "Суспільне".
Зазначається, що ворожа керована авіабомба влучила в передмістя Костянтинівки, там де знаходяться дачні будинки.
"Чоловік 1955 року народження загинув, жінка 1959 року народження отримала поранення. Армія РФ застосувала авіабомбу КАБ-500", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, через атаку зруйнований один будинок, ще три пошкоджені.
- Цього ж дня російська армія атакувала Херсон: внаслідок обстрілу загинув чоловік, місто залишилось без світла.
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