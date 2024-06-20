Через нічну атаку росіян в Україні збільшили обмеження споживання електроенергії
У четвер, 20 червня, в Україні з 11:00 збільшать обмеження споживання електроенергії через нічну атаку росіян
Про це повідомляє Укренерго.
Інформацію про те, як саме зміняться графіки відключень у регіонах, закликали дивитись на офіційних ресурсах обленерго.
"20 червня внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках в соцмережах. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.
- Вночі четверга, 20 червня, російські терористи атакували Україну "шахедами" та ракетами: є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у 4 регіонах.
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