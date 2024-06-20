Через нічну атаку росіян в Україні збільшили обмеження споживання електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

Інформацію про те, як саме зміняться графіки відключень у регіонах, закликали дивитись на офіційних ресурсах обленерго.

"20 червня внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках в соцмережах. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.