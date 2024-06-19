У Росії в небо злетіли Ту-95МС, над Україною фіксують "шахеди". Ситуація ввечері 19 червня

Зліт Ту-95 МС

Про це повідомляють Повітряні сили.

За інформацією ПС, у Мурманській області з аеродрому "Оленья" у небо злетіли 4 борти Ту-95МС. Бомбардувальники рухаються у південно-східному напрямку.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - пишуть Повітряні сили о 22:30.

Загроза "шахедів"

Після 22:30 у небі над Херсонською областю зафіксували ударні БПЛА "шахеди". Безпілотники рухаються у північно-західному напрямку.

Після 23 години дрони на Миколаївщині рухалися у північно-західному напрямку.

Станом на 23:34:

Декілька ударних дронів в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.

Група ударних "шахедів" з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області.

Декілька груп ударних БПЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.

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