У Росії в небо злетіли Ту-95МС, над Україною фіксують "шахеди". Ситуація ввечері 19 червня
Ввечері середи, 19 червня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Зліт Ту-95 МС
Про це повідомляють Повітряні сили.
За інформацією ПС, у Мурманській області з аеродрому "Оленья" у небо злетіли 4 борти Ту-95МС. Бомбардувальники рухаються у південно-східному напрямку.
"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - пишуть Повітряні сили о 22:30.
Загроза "шахедів"
Після 22:30 у небі над Херсонською областю зафіксували ударні БПЛА "шахеди". Безпілотники рухаються у північно-західному напрямку.
Після 23 години дрони на Миколаївщині рухалися у північно-західному напрямку.
Станом на 23:34:
- Декілька ударних дронів в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
- Група ударних "шахедів" з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області.
- Декілька груп ударних БПЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
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