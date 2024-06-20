Росія цікава В'єтнаму як ринок збуту власних товарів, - експерт Магда
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Російська Федерація найперше цікавить В'єтнам як ринок збуту своїх товарів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я думаю, що нащадків Хошиміна Росія цікавить як ринок збуту власних товарів у першу чергу. Це не виключає того, що буде Росія створювати якісь пропозиції щодо постачання озброєнь, так би мовити, по старій пам'яті. Але, з іншого боку, це теж технологічний розвиток В'єтнаму, свідчить про перспективи того, що Росія для нього є ринком збуту. Скажімо відверто, якщо в країні живе близько 150 мільйонів людей, то для тих, хто виробляє достатньо високотехнологічні товари, цей ринок збуту є очевидним, бо висока додана вартість й велика кількість населення дозволяють розраховувати на прибутки", - наголосив виконавчий директор Інституту світової політики.
Щодо того, чи не порушує В'єтнам санкційну політику проти РФ, Магда сказав: "Це санкції Європейського Союзу, немає санкції Організації Об'єднаних Націй проти Росії, наприклад, є американські, європейські, українські санкції. Але Китай, Індія й очевидно В'єтнам ніколи не підтримували санкції проти Росії, запроваджені за війну проти України. Подивимось, які заяви будуть звучати у В'єтнамі і як в'єтнамське керівництво буде слухати те, що буде говорити Путін".
- Ввечері 19 червня російський диктатор Володимир Путін почав візит до В'єтнаму. Президент країни То Лам заявив, що хоче посилити зв'язки з Москвою.
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