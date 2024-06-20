Україна та ЄС на рік продовжили дію "транспортного безвізу"

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що оновлена угода зокрема передбачає низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

За його словами, "транспортний безвіз" уже посилив економіку України - за півтора року дії угоди наша країна експортувала до Євросоюзу товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.



"Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки. "Безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу", - додав Шмигаль.

Що відомо про "транспортний безвіз" між Україною та ЄС

Об’єднаний комітет Конвенції про спільний транзит та Конвенції про спрощення формальностей 25 серпня 2022 року ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися з 1 жовтня 2022 року.

25 червня 2022 року заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні.

16 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

16 березня 2023 року було продовжено угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.