Дію "транспортного безвізу" між Україною та ЄС продовжено до кінця червня 2024 року
Продовжено угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту", – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олесандр Кубраков.
На його переконання, угода про "транспортний безвіз" допомагає підтримувати українську економіку, знаходити логістичні рішення для експортерів і наближає Україну до головної зовнішньополітичної мети — набуття членства в ЄС.
- 29 червня 2022 року Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз". А 16 вересня президент Володимир Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз".
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