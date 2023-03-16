Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту", – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олесандр Кубраков.

На його переконання, угода про "транспортний безвіз" допомагає підтримувати українську економіку, знаходити логістичні рішення для експортерів і наближає Україну до головної зовнішньополітичної мети — набуття членства в ЄС.