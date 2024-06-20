Що отримав Путін у Північній Кореї, а Україна планує почати влітку використовувати F-16. Акценти світових ЗМІ 20 червня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 червня.

Що отримав Путін у Північній Кореї

Перший за майже чверть століття візит Владіміра Путіна до Північної Кореї був предметом пильної уваги в усьому світі. Росія знала, що Захід спостерігає за нею, і приціл був не надто прихованим, пише CNN.

Усе більш ізольованого Путіна зустріли із почестями у КНДР: діти розмахували російськими прапорами, а гігантське зображення Путіна прикрашало одну зі сторін площі Кім Ір Сена, в той час, як кадри, що транслювалися російськими державними ЗМІ, показували плакати кремлівського лідера, що вишикувалися вздовж вулиць. Усе це стало сигналом для світу, що Путін не лише не ізольований, але й його покровительство все ще цінується в деяких частинах світу. І тут, на відміну від Китаю, ніхто не міг звинуватити його в тому, що він є молодшим партнером.

CNN підкреслює, що ані риторика двох лідерів, ані підписаний ними так званий "пакт про всеосяжне стратегічне партнерство" не залишили жодних сумнівів у тому, що головною метою було об'єднання зусиль проти того, що Путін назвав "імперіалістичною політикою Сполучених Штатів та їхніх сателітів".

Пакт містить пункт, схожий до статті 5 НАТО, що передбачає, за словами Путіна, "надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди".

За текстом пакту, стаття 4 передбачає, що якщо одна з країн "опиниться у стані війни внаслідок збройної агресії", інша "негайно надасть військову та іншу допомогу всіма засобами, що є в її розпорядженні".

Після чого Путін звинуватив Захід у порушенні своїх "міжнародних зобов'язань" через постачання Україні винищувачів F-16 та іншої зброї, додавши, що тому Росія "не виключає розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР відповідно до підписаного сьогодні документа".

"Іншими словами, обидві країни обіцяють військову допомогу одна одній в умовах ескалації протистояння з сусідами і Заходом. І це викликає великі питання", – зазначає видання.

І тут CNN ставить низку важливих питань: якщо це пакт про колективну оборону, то чи поширюється тепер ядерне стримування Росії на Північну Корею і навпаки, чи включатиме це "військово-технічне партнерство" проведення спільних військових навчань і створення спільних сил для захисту їхніх кордонів, а також хто ще може приєднатися до цього пакту в майбутньому.

"У певному сенсі це викладення того, що вони вже створювали протягом останніх місяців і років", –говорить асоційований науковий співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Джо Бі Юн. – Але, безумовно, я б сказав, що цей пункт дуже тривожний".

Існує також нагальніше занепокоєння, що "військово-технічна співпраця" може означати більше снарядів і ракет, які потрапляють з північнокорейських заводів на лінію фронту в Україні.

І Москва, і Пхеньян заперечують, що це відбувається, і все ж Росія, яка свого часу підтримала санкції ООН, що прямо забороняють Північній Кореї експортувати зброю, скористалася цією можливістю, щоб знову засудити "політично вмотивовану санкцію", нагадує CNN.

Ще в березні Росія вже використовувала свою позицію в Раді Безпеки ООН, щоб припинити мандат групи, яка відстежувала порушення Північною Кореєю санкцій.

Зустріч з Кім Чен Ином і цей "проривний" пакт відбуваються в той самий час, коли довгоочікувана американська зброя починає надходити в Україну, і знімаються деякі обмеження на її використання для удару по Росії.

Росія також потребує зброї, щоб продовжувати свою стратегію виснаження і знищення України. Тому, підсумовує видання, хоча це все ще може не відповідати стратегічним інтересам Росії – надавати пряме фінансування або технології для розширення ядерного арсеналу свого непередбачуваного сусіда – і ризикувати засмутити Китай, – вона принаймні може хотіти, щоб Захід повірив, що вона готова це зробити.

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Україна планує почати влітку використовувати F-16

Україна планує нарешті почати використовувати винищувачі F-16 цього літа, повідомляє The Guardians та уточнює, що після затримки з постачанням та підготовкою пілотів і наземного персоналу, Нідерланди заявляють, що Україна має отримати перші літаки влітку.

На військовій базі на півдні Нідерландів командувач ВПС Нідерландів генерал Арнуд Сталлманн заявив, що очікує, що у певний момент цього літа винищувачі F-16 нарешті піднімуться в небо над Україною.

"Приблизно влітку все буде готово", – сказав він, стоячи перед двома винищувачами F-16 в ангарі на базі, де нещодавно завершилася програма підготовки інструкторів ВПС України з технічного обслуговування цих літаків.

The Guardin нагадує, що Бельгія, Данія, Нідерланди і Норвегія пообіцяли надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва, які українські ВПС просять вже понад рік, проте виникли труднощі через затримку підготовку екіпажів.

Генерал зазначає, що підготовка пілотів і наземного персоналу для експлуатації літаків є непростою: "Навчання потребують не лише пілоти, але й технічний персонал, який обслуговує літаки, також потребує ретельних інструктажів. Ми проводимо комплексну підготовку, щоб вони могли ефективно обслуговувати літаки. Отже, все повинно бути разом".

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа.

"F-16 дійсно набагато складніші, ніж системи, які досі використовували українські військово-повітряні сили... Ви не можете просто перестрибнути через кілька сходинок, ви повинні пройти всі етапи процесу, але також ми хочемо доставити їх якомога швидше", – пояснює вона. Україна місяцями чекала на початок використання винищувачів і сподівається, що їхня поява змінить динаміку війни, змусивши Росію застосовувати більш консервативну тактику у своїх атаках на райони, розташовані ближче до кордону.

Авіаційний експерт, колишній український військовий льотчик Анатолій Храпчинський вважає, що росіяни будуть змушені змінити тактику: "Ми зможемо більш ефективно уражати їхні літаки і ракети, і їм буде дуже важко продовжувати використовувати керовані авіабомби КАБ, які потрібно запускати з відстані 50-70 км".

Оллонгрен також зазначила, що Україна зможе використовувати винищувачі від Нідерландів для здійснення атак на території Росії, за умови, що це буде зроблено в оборонних цілях і відповідатиме нормам міжнародного права. Данія також заявила, що Україні буде дозволено використовувати її винищувачі F-16 для атак на території Росії.

За словами авіаційного аналітика з аналітичного центру "Русі" Джастіна Бронка, тактика польотів на F-16 буде абсолютно новою для пілотів, які звикли літати на радянських МіГ-29 або Су-27. Ці літаки, як правило, літають з високим ступенем втручання з землі, коли командири дають дозвіл на застосування зброї з бази, що знаходиться на тисячі футів нижче пілота. Пілоти F-16, навпаки, мають набагато більше автономії в кабіні, і літаки і зброя спроектовані таким чином, щоб відображати це, сказав він.

Окрім пілотів, F-16 потребують складного режиму технічного обслуговування. Інструктори, які пройшли навчання в Нідерландах, тепер передаватимуть свої знання іншим в Україні.

Деякі експерти попередили, що використання F-16 буде пов'язане з певними проблемами, зазначивши, що військові НАТО не піднімають ці літаки без широкого спектру інших літаків, таких як новіші F-35.

Тут генерал Сталманн привітав рішення Швеції надати Україні два літаки-розвідники Saab, заявивши, що вони забезпечать важливий "нагляд у повітрі", який посилить можливості F-16. Він відмовився коментувати, якими саме ракетами будуть оснащені F-16, зазначивши лише, що винищувачі отримають "широкий спектр озброєння".

Росія намагатиметься знищити F-16, розміщені на аеродромах, на землі, що вимагає їх ретельного маскування і захисту протиракетними системами для уникнення серйозних втрат майже одразу після прибуття в країну.

Попри всі перешкоди, українські авіаційні експерти сподіваються, що F-16 змінять правила гри.