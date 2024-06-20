F-16, які отримає Україна, допоможуть захистити Харків і змусять росіян змінити тактику обстрілів, - The Guardian
Уже влітку 2024 року Україна використовуватиме винищувачі F-16. Очікується, що вони захищатимуть Харків від керованих авіабомб
Про це повідомляє The Guardian.
Командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн вважає, що вже цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.
"Приблизно цього літа все вибудовується", - сказав командувач.
Зазначається, що Україна місяцями чекала, щоб почати використовувати винищувачі, і сподівається, що їх впровадження змінить динаміку війни, змусить Росію призупинити удари у прикордонних регіонах.
Авіаційні експерти вважають, що Росія буде змушена змінити тактику, а українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.
"Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї", - пише видання.
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14 червня міністр оборони США Ллойд Остін висловив оптимізм щодо отримання Україною американських винищувачів F-16 та пов’язаних із ними спроможностей уже цього літа.
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