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Війна з Росією: хроніка
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F-16, які отримає Україна, допоможуть захистити Харків і змусять росіян змінити тактику обстрілів, - The Guardian

20 червня, 2024 четвер
10:47
Війна з Росією F-16

Уже влітку 2024 року Україна використовуватиме винищувачі F-16. Очікується, що вони захищатимуть Харків від керованих авіабомб

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн вважає, що вже цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.

"Приблизно цього літа все вибудовується", - сказав командувач.

Зазначається, що Україна місяцями чекала, щоб почати використовувати винищувачі, і сподівається, що їх впровадження змінить динаміку війни, змусить Росію призупинити удари у прикордонних регіонах.

Авіаційні експерти вважають, що Росія буде змушена змінити тактику, а українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

"Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї", - пише видання.

  • 14 червня міністр оборони США Ллойд Остін висловив оптимізм щодо отримання Україною американських винищувачів F-16 та пов’язаних із ними спроможностей уже цього літа.

Теги:
Світ
Україна
Харків
ЗСУ
F-16
допомога Україні
Світ про Україну
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