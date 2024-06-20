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Етнофестиваль "Країна Мрій" - 20 років: Олег Скрипка розповів про активності на святкуванні

20 червня, 2024 четвер
14:17
Культура етнофестиваль “Країна Мрій”

Засновник та ідейний натхненник Міжнародного етнічного фестивалю "Країна Мрій", музикант, композитор та промоутер українського фольклору Олег Скрипка розповів про цьогорічне святкування

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

Фестиваль "Країна Мрій", найбільший та найдавніший етнофестиваль в Україні, святкує своє 20-річчя. Він відбудеться на території Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка в Києві та триватиме три дні з 21 червня. Гасло цьогорічного фестивалю - "20 років простір волі".

"Ми перший раз у Ботсаду будемо проводити наш фестиваль, тому що й обсяг дуже великий на Співоче поле не вліземо і багато зелені. У нас так сталося, що ми в Ботсаду мусили у 2022 році робити фестиваль й 1 березня у нас вже був старт і власне перенісся фестиваль на завтра. Ми змінилися дуже сильно і формат фестивалю змінився, я думаю, що він буде не менш потужний ніж 20 років тому. Актуальність української культура тільки підвищилась за ці роки", - сказав засновник та ідейний натхненник "Країни Мрій".

етнофестиваль “Країна Мрій”

Фото: concert.ua

Для відвідувачів доступні 16 майданчиків, 4 сцени й тільки живий звук. Також фольклорна традиційна музика, етнорок, алея майстрів, театральні постановки, виставки мистецтва, поетична майстерня, українська кухня та багато різного.

Для поетів виділена окрема сцена, де представлятимуть вірші, будуть й фронтовики, барди - загалом 60 авторів. На електронній сцені заплановані виступи етно ді-джеїв та колаборації з етномузикантами, буде 40 артистів.

Водночас організатор обіцяє "Країну Містичну", де відбудуться духовне коло, дискусійний курінь, звукотерапія. Там будуть астрологи й тарологи. 

Серед ветеранів фестивалю виступатимуть "Хорея Козацька", "Божичі", "Мандри" з Тарасом Компаніченком, який також долучився до створення "Країни Мрій".

"Дуже серйозний цього року буде десант зі Львова. Львівська сцена на сьогодні представляє хороших виконавців - "Пиріг і Батіг", Юрій Йосифович, Lemko Bluegrass Orchestra, старовинний колектив Burdon (вони багато разів у нас були на фестивалі". Ми цьогоріч підтверджуємо навіть міжнародний статус, у нас буде виконавець з Ліверпуля Маркус блюзмен. Також будуть японці та індуси, патріоти, які залишилися під час війни й представлятимуть свою культуру. Тому ми міжнародною спільнотою святкуватимемо Купайла", - пояснив Скрипка.

У рамках фестивалю відбудеться ярмарок традиційних та крафтових виробів народних промислів та ремесел, майстерня ремесел, де кожен матиме змогу спробувати себе як коваль, гончар, різьбар, вишивальниця, ткаля та багато інших.

Для дітлахів обладнана окрема галявина, де малеча зможе бавитись в народні українські забави. Чоловіки зможуть випробувати сили в мужніх козацьких розвагах та потішити свій дух в герцю - поєдинку українських козаків.

етнофестиваль “Країна Мрій”

Фото: concert.ua

Крім того, на фестивалі збиратимуть гроші на благодійність, зокрема на Третю штурмову бригаду та дитячу лікарню "Охмадит".

Теги:
Суспільство
музика
новини Києва
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