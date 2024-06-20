"Ховаються": експерт Лакійчук пояснив, що в Азовському морі роблять російські ракетоносії
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук наголосив, що ракетоносії ворога ховаються під Кримським мостом
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Лакійчук наголосив, що нині в Чорному морі перебуває саме підводний ракетоносій, якого доволі складно виявити.
"Що стосується Азовського моря і Кримського мосту - цікава ситуація. Почну з того, що 7 червня з Новоросійська вийшла велика група кораблів - це три великі десантні кораблі й усі, що в них були, три малі ракетні кораблі - носії калібрів, і рушили в Азовське море через Керченську протоку. Зараз вони там, і виникає питання: що ж роблять? А вони там ховаються. Під Кримським мостом є ті загородження боново-сіткові з баржами, сили й засоби протиповітряної оборони, протикатерної оборони, що збільшено в декілька разів", - сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
За його словами, Азовське море залишилося для росіян одним із більш-менш безпечних.
"Усюди, де росіяни виходять в Чорне море, їх настигають наші морські дрони, а от вхід в Азовське море, яке з усіх боків оточене окупованими територіями, перекритий захистом Кримського мосту. Фактично ця лінія оборони прикриває не тільки міст і не стільки міст, певно, як акваторію Азову, тому й десантники там вимушені тренуватись, саме тому туди вирушили оці малі ракетні кораблі. Треба розуміти, що з Азову вони такі ж небезпечні, як і з Чорного моря, навіть більше, вони ближче до нас, і це погано. Навіть якщо вони перемістяться в Каспійське море, спробують утекти, то можуть і звідти ракети свої запускати", - пояснив Лакійчук.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" додав, що навіть в Азовському морі російські кораблі не є в повній безпеці.
- Раніше речник Південного командування Сил оборони Дмитро Плетенчук заявив, що російська армія побоюється виводити у Чорне море надводні кораблі через можливості української ППО.
- 18 червня Росія вивела на навчання в Азовське море шість кораблів, серед них три носії крилатих ракет проєкту "Буян-М".
- Станом на ранок четверга, 20 червня, в Чорному морі на чергуванні перебувають два військові кораблі РФ, один з яких споряджений ракетами "Калібр". В Азовському морі ворог утримує 3 ракетоносії.
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